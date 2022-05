Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus (03.05.2022)

Mühlingen (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag, kurz nach Mitternacht, in ein Wohnhaus auf dem Altschorenhof eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich über ein gekipptes Toilettenfenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zum Wohnbereich. Dort erbeutete der Dieb Bargeld. Im Anschluss begab sich der Einbrecher in das Obergeschoss, flüchtete jedoch über das geöffnete Klofenster als die Bewohner auf den Eindringling aufmerksam wurden. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die zwischen Mitternacht und 1 Uhr im Bereich des Altschorenhofs Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

In diesem Zusammenhang informiert die Polizei:

Nutzen Sie das Angebot ihrer Polizei, um zu erfahren, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie ihr Zuhause besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531 995-1044 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell