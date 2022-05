Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Kind fährt in Auto (02.05.2022)

Radolfzell (ots)

Einen Schutzengel hat ein kleiner Junge bei einem Unfall auf dem Fritz-Klose-Weg am Montagnachmittag gehabt. Ein 4 Jahre alter Junge fuhr mit seinem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt auf den Fritz-Klose-Weg. Dabei stieß der Bub mit einem zum Glück langsam fahrenden Dacia eines 50-jährigen Mannes zusammen, der das Kind aufgrund einer Mauer auf dem Grundstück nicht sehen konnte. Trotz einer Vollbremsung und dem Versuch auszuweichen konnte der 50-Jährige eine Kollision nicht verhindern. Der Junge verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Dacia entstand Blechschaden von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell