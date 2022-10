Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schmuck aufgefunden - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hameln (ots)

Bereits am 3. September 2022 (Samstag) fand eine Spaziergängerin eine Plastiktüte mit Schmuck in der Weser, in Höhe der Jugendherberge in Hameln. Die junge Frau übergab die Fundsachen bei der Polizei. Es ist bereits der zweite Fund von Schmuckstücken innerhalb eines Jahres an dieser Stelle.

Dem Anschein nach könnte sich um Diebesgut aus Einbrüchen handeln. Einer konkreten Tat konnte der Schmuck bislang nicht zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher um Hilfe aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise zum Schmuck bzw. dem/n Eigentümer/n, nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell