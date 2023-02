Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Unfall auf Glätte

Bei Burgrieden kam am Sonntag eine Autofahrerin von der Straße ab.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr. Die 61-Jährige fuhr mit ihrem Renault auf der Landstraße von Burgrieden in Richtung Achstetten. Ca. 200 Meter nach dem Ortsausgang verlor sie in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto. Die Fahrbahn war glatt und die 61-Jährige dafür zu schnell. Deshalb geriet der Renault ins Schleudern. Das Auto kam nach links von der Straße ab und durchbrach an einem Hang mehrere Büsche. Nach ca. zehn Metern kam das Auto in einem Acker zum Stehen. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt. Der Pkw wurde durch einen Abschlepper geborgen. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro, so schätzt die Polizei.

Die kalte Jahreszeit birgt ihre Tücken: Minustemperaturen, Tauperioden, Schnee, Eis, überfrierende Nässe. Diese Umstände in Verbindung mit oftmals schlechten Sichtverhältnissen erfordern höchste Konzentration im Straßenverkehr. Besonders Glatteis birgt große Risiken. Die Gefahr für glatte Straßen besteht an schattigen Orten, etwa bei Wäldern oder Tunnelausfahrten, ebenso wie auf Brücken. Eben überall dort, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin.

