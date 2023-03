Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 12.03.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperverletzung und Betrug

Südbrookmerland - Zu einer Körperverletzung kam es am Sonntagmorgen, gegen 01:20 Uhr, in einer Diskothek in der Gewerbestraße in Südbrookmerland. Dabei gerieten ein 32-jähriger Mann aus Emden und ein 38-jähriger Mann aus Dornum aneinander. Der Emder schlug dem Opfer mit der Faust in das Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Eine Wundversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung war erforderlich. Nach dem Vorfall ließ sich der 32-jährige Mann mit einem Taxi nach Emden fahren. Den fälligen Fahrpreis konnte der alkoholisierte Täter nicht bezahlen. Daher erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Betrug.

Körperverletzung

Südbrookmerland - Am Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, wurde ein 35-jähriger Mann aus Südbrookmerland Opfer einer Körperverletzung. Nach dem Verlassen einer Gaststätte in der Ekelser Straße in Moordorf wurde er von zwei unbekannten Tätern angegriffen, geschlagen und getreten. Dabei wurde der 35-jährige Mann leicht verletzt. Er konnte vom Tatort flüchten. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Einbruch in ein Wohnhaus

Südbrookmerland - Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Wohnhaus im Kanalweg in Südbrookmerland. Die Tat erfolgte in der Zeit von Donnerstagvormittag bis Samstagmorgen. Ob Diebesgut entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Versuchter Diebstahl aus PKW

Aurich - Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Innenraum eines BMW, welcher in der Schulstraße in Aurich abgestellt war. Der Täter durchwühlte den Innenraum des Fahrzeuges. Diebesgut wurde jedoch scheinbar nicht erlangt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Wohnhausbrand

Wiesmoor - Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus im Stelzenweg I in Wiesmoor. Das Feuer breitete sich im gesamten Dachstuhl aus und machte das Haus unbewohnbar. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand schlussendlich unter Kontrolle. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entferne vom Unfallort

Südbrookmerland - Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW den Moorweg in Südbrookmerland. Dabei überfuhr einer eine Fahrbahnverengung, touchierte ein Verkehrszeichen und prallte gegen einen Baum. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Da der Baum nach dem Vorfall auf die Fahrbahn ragte, musste er gefällt werden. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei.

Altkreis Norden

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hage - Am Samstagmorgen kam es in der Hauptstraße in Hage zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 86-Jährige aus Hage verletzt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau mit ihrem Krankenfahrstuhl aus einer Nebenstraße in die Hauptstraße einbiegen und übersah dabei eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Hage. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 86-Jährige leicht verletzt worden ist. Sie wurde zur medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Großheide - Am Samstagmittag, gegen 12:45 Uhr, kam es im Schulweg in Großheide zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger aus Leezdorf schwer verletzt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 19-Jährige mit einem Pkw den Schulweg von Willmsfeld kommend in Fahrtrichtung Großheide. Im Ortsteil Berumerfehn kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehr, die Polizei sowie die untere Wasserbehörde vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Landkreis Wittmund

Brand eines Pkw

Wittmund - Am Samstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, geriet in Wittmund auf der B210, Auricher Straße, ein Pkw Mercedes eines 72-jährigen Blombergers in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr aus Wittmund konnte den Brand löschen. Die Fahrbahn musste kurzzeitig für die Löscharbeiten gesperrt werden. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Der Sachschaden wird augenscheinlich als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft.

Unerlaubtes Entferne vom Unfallort

Wittmund - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Wittmund auf dem Gelände eines Einzelhandelsgeschäfts in der Harpertshausener Straße in Wittmund zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde eine Überdachung für Einkaufswagen beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

