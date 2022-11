Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei bittet um Mithilfe

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 08:00 Uhr wurde die Polizei zu einer schwer verletzten Person an der B 55 gerufen. Die 57-jährige Frau aus Lippstadt lag dort am Straßenrand im Bereich unter der Brücke der Westernkötter Straße. Die Verletzte wurde nach einer ersten Behandlung schwerst verletzt in eine Klinik geflogen. Woher ihre Verletzungen stammen, ist momentan noch unklar. Darum sucht die Polizei dringend nach weiteren Zeugen. Ein Unfallteam sicherte vor Ort sämtliche auffindbaren Spuren. Eine Zeugin querte zwischen 07:30 und 07:40 Uhr die Brücke. Dabei fiel ihr ein Pedelecfahrer auf der ebenfalls die Brücke befuhr. Ein Mann mit einem drei Tage Bart kam zu dem Zeitpunkt die Treppe neben der Brücke von der B 55 zur Westernkötter Straße hinauf. Beide Männer könnten wichtige Zeugen zu dem Vorfall sein. Ebenfalls ist es möglich, dass ein Fahrzeug die Frau touchiert hat und der Fahrer dies nicht bemerkte. Autofahrer die zwischen 07:20 und 08:00 Uhr auf der B 55 etwas bemerkt haben, werden gebeten sich ebenfalls als Zeugen bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei entgegen genommen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell