Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Spanische Unterstützung auf der Allerheiligenkirmes

Soest (ots)

"Eine erlebnisreiche Zeit in Soest und eine schöne Kirmes" wünschte am Mittwoch die Landrätin Frau Eva Irrgang zwei spanischen Polizeibeamten, die im Rahmen der Europäischen Kommissariate, die Soester Polizisten im diesjährigen Kirmes-Einsatz unterstützen. Der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link, schloss sich bei der Begrüßung der spanischen Beamten den guten Wünschen an. Angereist sind die 46 und 49 Jahre alten Polizisten aus Teneriffa und Bilbao bereits Anfang der Woche und konnten sich schon ein erstes Bild der schönen Stadt Soest machen Beide Beamte sind in ihrer jeweiligen Uniform der Guardia Civil und der Spanischen Nationalpolizei unterwegs und werden während ihres Aufenthaltes die verschiedenen Dienststellen der Kreispolizeibehörde Soest kennenlernen. Das Rettungszentrum sowie die Leitstelle stehen dabei ebenso auf dem Programm wie die offizielle Kirmeseröffnung durch den Bürgermeister, Herrn Dr. Eckhard Ruthemeyer. Besonders eingebunden werden die Spanier, die beide über sehr gute Deutschkenntnisse verfügen, in den diesjährigen Kirmes-Einsatz zusammen mit den Soester Polizeibeamten. Dabei werden die einsatzerfahrenen spanischen Polizisten den Einsatztrupp im Nachtdienst in der Innenstadt begleiten und auch die Mobile Wache auf dem Petrikirchhof unterstützen. Verantwortlich für die gesamte Organisation der Reise und die Betreuung vor Ort ist der Erste Kriminalhauptkommissar Oliver Topp, der selber bereits einige Dienststellen im Ausland besucht hat und den Kollegen "viele tolle Eindrücke" wünschte.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell