POL-SO: Falscher Polizeibeamter ruft an

Soest (ots) - In der Zeit zwischen dem 30. Oktober, 20 Uhr und dem 31. Oktober, 11.30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Paderborner Landstraße, in Höhe der Hausnummer 62. Beschädigt wurde ein dort geparkter Opel Meriva sowie eine Grundstücksmauer. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter ...

