POL-PPTR: Schwerer Diebstahl in Schulkomplex

Trier (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 7. Oktober, 16:00 Uhr bis Montag, 10. Oktober, ca. 6:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Schulkomplex in der Trevererstraße. Es wurden elektronische Geräte sowie eine unbekannte Summe an Bargeld entwendet, ferner eine EC-Karte der Schule. Die Ermittlungen, auch zur Schadenshöhe, dauern an.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

