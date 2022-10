POL-PPTR: Ohne Führerschein, aber mit Haftbefehl zur Polizei

Trier (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 30. September zu Samstag, dem 1. Oktober brach ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten des Trierer Hallenbades ein. Der Täter brach ein Fenster auf um in das Gebäude zu gelangen und entwendete eine Kasse und einen Möbeltresor aus den Räumlichkeiten der Gastronomie. Der männliche Tatverdächtige war mit einer langen Hose und einem Kapuzenpullover der Marke Nike ...

