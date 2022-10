POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 41. Kalenderwoche

Trier (ots) - Am Sonntagmorgen, dem 2. Oktober, gegen 5:55 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Mobilfunkgeschäft in der Trierer Fleischstraße ein. Die Unbekannten zerstörten die Glaseingangstür des Geschäftes und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere Mobiltelefone. Die Täter verursachten einen Gesamtschaden im untern fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet ...

