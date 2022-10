Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Halver (ots)

Eine 82-Jährige erhielt am Dienstag einen Anruf eines angeblichen Polizisten, der ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun für sie nun eine Kaution im hohen tausender Bereich hinterlegt werden müsse. Geschockt fuhr sie daraufhin zu einer Bankfiliale in Lüdenscheid-Brügge, um Geld abzuheben. Der Anrufer blieb währenddessen dauerhaft am Handy und instruierte die Geschädigte so, dass sie gegenüber den Bankangestellten sagen solle, dass sie das Geld für eine neue Küche benötige. Eine Mitarbeiterin der Bank wurde dennoch misstrauisch. Sie kontaktierte die Tochter der Geschädigte. Der versuchte Betrug flog auf diese Weise auf. (schl)

