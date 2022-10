Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferdiebe stehlen Fallrohre von Kindertagesstätten

Nachrodt-Wiblingwerde/Altena (ots)

Eine Kindertagesstätte in der Bachstraße wurde bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen zum Ziel von Metalldieben. Die Täter erbeuteten in der Nacht von Montag auf Dienstag insgesamt drei kupferne Fallrohre von der Fassade des Gebäudes. Bereits Mitte September waren von derselben Einrichtung Fallrohre entwendet worden. (schl)

In der Nachbarstadt Altena traf es zwischen Freitag und Dienstag ebenfalls eine Kindertagesstätte in der Hochstraße. Auch hier wurde durch Unbekannte ein Fallrohr aus Kupfer entwendet. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell