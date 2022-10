POL-MK: Kontrollen an den Umleitungsstrecken

Menden (ots) - Drei Unbekannte haben am Montag einen Taxifahrer angegriffen und verletzt. Der Dortmunder Taxifahrer hatte die drei männlichen Fahrgäste um 7 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof aufgenommen und nach Menden zum Manöverweg gefahren. Kurz vor dem Erreichen der angegebenen Zieladresse, an der Ecke Manöverweg/Danzigstraße, fielen dem Fahrer zwei Personen am ...

