Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe in Firma und Garten/ Seniorin beim Essen bestohlen

Letmathe (ots)

Metalldiebe sind zwischen Samstag, 14.05 Uhr, und Samstagmorgen in eine Firma Im Mühltal eingebrochen. Sie waren eine Scheibe ein, drangen in die Firma ein und transportierten ungefähr eine Tonne Messing mitsamt Gitterboxen ab. Am Montag um 21.25 Uhr beobachtete ein Zeuge mehrere Personen in dem Gebäude. Die Polizei zog entsprechende Kräfte zusammen und durchsuchte das Gebäude auch mit Hilfe eines Diensthundes. Die Eindringlinge hatten jedoch offenbar bereits das Weite gesucht: Außer einer zerbrochenen Glasscheibe in einer Tür entdeckten die Polizeibeamten nichts Ungewöhnliches. Der Zeuge hatte drei männliche Personen in dunkler Kleidung gesehen. Er schätzte sie auf etwa 20 bis 30 Jahre. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02374/5029-0.

Ein Unbekannter hat sich am Samstag um 3.24 Uhr auf der Terrasse eines Einfamilienhauses am Droste-Hülshoff-Weg bedient: Er stahl einen Heizstrahler und eine Feuerschale. Dabei lief er allerdings durch das Bild einer Überwachungskamera.

Eine 88-jährige Frau wurde am Freitag gegen 14.15 Uhr in einem Imbiss in der Hagener Straße bestohlen. Sie hatte dort etwas gegessen und ihren Rolllator mitsamt Handtasche hinter sich gestellt. Als sie bezahlen wollte, war die Tasche mitsamt Portemonnaie weg. Sie hatte gerade zuvor erst Geld abgehoben. Die Seniorin machte sich direkt auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell