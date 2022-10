POL-MK: Zwei Pedelecs gestohlen

Hemer (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Papiercontainer an der Grundschule Ecke Berliner Straße/Zeppelinstraße in Brand gesetzt. Bemerkt wurde das Feuer gegen 1.20 Uhr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Behälter wurde zerstört. Ein 24-jähriger Mann hat am Freitagmorgen eine Frau an einer Bushaltestelle an der Iserlohner Straße ...

mehr