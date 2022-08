Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt - Hilden - 2208119

Mettmann (ots)

Ein 35-jähriger Pedelecfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (25. August 2022) in Hilden schwer verletzt worden. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Um den Unfallhergang zu klären, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Eine 73-jährige Hildenerin war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Audi A3 auf dem Rembrandtweg unterwegs. Sie bog vom Rembrandtweg nach rechts auf die Walder Straße in Fahrtrichtung Hilden ab. Kurz nach dem Abbiegevorgang kollidierte sie mit einem 35-jährigen Pedelecfahrer. Der Mann stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. An dem Audi sowie an dem Pedelec entstand ein Gesamtschaden von über tausend Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Die Wache in Hilden ist jederzeit unter der Nummer 02103 898-6410 erreichbar.

