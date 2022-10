POL-MK: Einbrüche

Kierspe (ots) - Unbekannte Tatverdächtige brachen am Glockenweg in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Holzschuppen ein. Sie hebelten dazu die Tür auf, die mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Aus dem Inneren entwendeten die Täter einen Kugelgrill der Marke Weber sowie einen Rasenmäher der Marke Sabo. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

