POL-MK: Einbruch in Schuppen

Plettenberg (ots) - Am Wochenende wurde durch unbekannte Täter im Stadtgebiet in mehrere Autos eingebrochen. In der Nacht von Sonntag auf Montag traf es in der Oestertalstraße einen Mercedes A180 und einen Renault Clio. Der oder die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein und entwendeten aus ...

mehr