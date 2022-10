Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle aus PKW

Neuenrade (ots)

Am Frühen Samstagmorgen, gegen 06:46 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Mann zwei unverschlossene Autos an der Breslauer Straße. Der Mann wurde dabei von einer Kamera gefilmt. Aus den zwei Autos entwendete er Schmuck, ein iPad sowie 40EUR Bargeld. Der Mann kann als 25-35 Jahre alt, ca. 1.80m groß, schlank und mit schwarzen Haaren beschrieben werden. Zudem trug er einen kurzen Bart, eine schwarze Kappe, eine Winterjacke sowie eine dunkle Hose. (schl)

Am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein dunkel bekleideter Mann mit einem Fahrrad in der Feldstraß in mehrere Fahrzeuge hineinschaute. Er setzte sich in der Folge in einen unverschlossenen Mercedes und öffnete das Handschuhfach. Als ihn der Zeuge daraufhin ansprach, setzte sich der Mann auf sein Fahrrad und fuhr augenscheinlich ohne Beute in Richtung "Landwehr" davon. Der Mann wird als 1.80m-1.85m groß und ca. 18-40 Jahre alt geschätzt. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiwache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell