Märkischer Kreis (ots) - #polizei110 - unter diesem Hashtag twittern und posten am morgigen Samstag europäische Polizeibehörden: Quasi live berichten sie in den sozialen Netzwerken, was passiert. Auch die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis macht mit beim Social-Media-Marathon zum Tag des Polizei-Notrufs am 1.10. Vor allem auf Twitter, aber auch auf Facebook und ...

mehr