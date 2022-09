POL-MK: Fahrräder gestohlen

Letmathe (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch den Sattel eines Fahrrades gestohlen, das der Eigentümer zwischen 17.30 und 18.30 Uhr im Durchgang zu den Bahnsteigen am Letmather Bahnhof geparkt hatte. Das Fahrrad selbst sicherte mit mehreren Schlössern. So konnte der Dieb nur die Sattelstütze samt Sattel stehlen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

