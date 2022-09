Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: #polizei110 - Social Media Marathon zum Tag des Polizeinotrufs

Märkischer Kreis (ots)

#polizei110 - unter diesem Hashtag twittern und posten am morgigen Samstag europäische Polizeibehörden: Quasi live berichten sie in den sozialen Netzwerken, was passiert. Auch die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis macht mit beim Social-Media-Marathon zum Tag des Polizei-Notrufs am 1.10. Vor allem auf Twitter, aber auch auf Facebook und Instagram "tickert" die Pressestelle und gibt so von 10 bis 18 Uhr einen kleinen Einblick in den Alltag der Polizei. Im vergangenen Jahr hatten sich die nordrhein-westfälischen Polizeibehörden erstmals im großen Stil an der Aktion beteiligt. Sie stieß auf reges Interesse. cris

