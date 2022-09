Polizei Dortmund

POL-DO: Mann in seiner Wohnung von angeblichem Spendensammler beraubt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1045

In seiner Wohnung am Wickeder Hellweg ist ein Dortmunder am Samstagnachmittag (24. September) von einem Unbekannten beraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge hatte es gegen 14.35 Uhr an der Wohnung des 34-Jährigen geschellt. Als er die Tür öffnete, stand davor ein unbekannter Mann, der sich als taubstumm ausgab und deutlich machte, er sammle Spenden. Als der 34-Jährige eine Spende ablehnte, nutzte der Täter offenbar die leichten motorischen Einschränkungen des Mannes aus, stieß die Wohnungstür auf und brachte den Dortmunder damit zu Fall. Der Unbekannte gelangte so in die Wohnung und entwendete aus einem der Zimmer Bargeld. Anschließend flüchtete er.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich Wickeder Hellweg (nahe der Einmündung zur Wickeder Straße) eine verdächtige Person beobachtet haben und weitere Angaben zu dem Täter machen können. Er wird als ca. 175 bis 180 cm groß und mit schwarzen schulterlangen Haaren (sehr fettig) beschrieben. Allgemein war sein Zustand dem Geruch nach offenbar sehr ungepflegt. Er trug demnach eine schwarze Daunenjacke, eine blaue Trainingshose und schwarze Turnschuhe. Hinweisgeber melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

