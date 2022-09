Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall von der Lindenhorster Straße in Dortmund - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1041

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmittag (20.9.) auf der Lindenhorster Straße in Dortmund-Eving sucht die Polizei nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrzeug unter der Eisenbahnbrücke an der Lindenhorster Straße 71 in Dortmund her. Offensichtlich war das Fahrzeug zu hoch, sodass Schäden an der Brücke entstanden.

Dabei wurden u.a. zwei Kameras und Signalgeber für die dortige Ampelanlage heruntergerissen.

Der unbekannte Verursacher flüchtete vom Unfallort. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall und flüchtigen Fahrzeug machen können. Haben Sie Hinweise, dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Eving unter der Telefonnummer 0231-132/2521.

