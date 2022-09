Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 2 bei Beckum - Alkohol im Spiel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1040

In den frühen Morgenstunden des 23.9. kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 2 bei Beckum in Fahrtrichtung Oberhausen, bei dem sich ein Pkw überschlug. Drei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein Pkw gegen 3.14 Uhr seitlich mit einem Lkw des 64-Jährigen aus Lüdenscheid zusammen, sodass dieser nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Betonschutzwand kollidierte. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Zudem überfuhr eine 30-Jährige aus Meinerzhagen mit ihrem Auto Fahrzeugteile.

In dem Pkw befanden sich ein 30-Jähriger Mann und eine 32-Jährige Frau aus Duisburg. Beide waren augenscheinlich alkoholisiert. Wer den Pkw gefahren hat, ist derzeit Bestandteil der Ermittlung. Am Unfallort wurden gegenüber den Polizisten widersprüchliche Angaben gemacht, wodurch die Beteiligungen noch nicht abschließend geklärt sind. Erste Hinweise, dass eine weitere Person zu Fuß von dem Unfall flüchtig ist, konnten sich zunächst nicht erhärten. Fahndungsmaßnahmen unter anderem mit Einsatz eines Hubschraubers verliefen negativ. Der diensthabende Arzt entnahm dem 30-Jährigen und der 32-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe. Den Pkw sowie die Bekleidung beider stellten die Beamten sicher.

Der Tank des Lkw riss durch die Kollision auf, wodurch Betriebsstoffe ausliefen. Zwecks Reinging der Fahrbahn wurde die Richtungsfahrbahn kurzzeitig gesperrt. Gegen 7.30 Uhr wurde der linke und mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens dauert noch an. Es entstand ein hoher Sachschaden von mehreren tausend Euros.

