POL-DO: Festnahme von vier mutmaßlichen Dieben in Dortmund-Hombruch

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1041 Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmittag (20.9.) auf der Lindenhorster Straße in Dortmund-Eving sucht die Polizei nun Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrzeug unter der Eisenbahnbrücke an der ...

mehr