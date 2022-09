Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Dortmunder Innenstadt

Lfd. Nr.: 1043

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Dortmunder Innenstadt in der Nacht zu Samstag (24. September) sucht die Polizei noch Zeugen. Dabei wurde ein 29-jähriger Dortmunder mit einer Stichwaffe schwer verletzt.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war der Auseinandersetzung offenbar ein verbaler Streit zwischen dem 29-Jährigen und einer weiteren Person in einem Kiosk an der Kampstraße vorangegangen. Im Bereich Freistuhl/Ecke Kampstraße traf der 29-Jährige mit seinem 30-jährigen Begleiter (ebenfalls aus Dortmund) dann wieder auf dieselbe Person, die mit einer Gruppe von vier bis sechs Personen unterwegs war. Die Gruppe kreiste die beiden Männer ein und ein Täter verletzte den 29-Jährigen mit einer Stichwaffe. Als sein Begleiter eingreifen wollte, schlug in ein weiteres Mitglied der Gruppe ihn und sprühte mit Reizgas. Dadurch wurde der Dortmunder leicht verletzt.

Die Täter flüchteten in der Gruppe anschließend in unbekannte Richtung. Es soll sich um fünf bis sieben Männer gehandelt haben. Der Unbekannte mit dem Messer war demnach schwarz gekleidet und hatte einen weißen Schriftzug auf der Brust. Auch die anderen Personen sollen schwarz gekleidet gewesen sein und alle einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Rettungswagen brachten die beiden Dortmund zur Behandlung in ein Krankenhaus.

