Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung am Neckarweg. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und nahmen zwei Geldkassetten, Schmuck und Medikamente mit. Teile der Beute konnte im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Hinweise auf die Täter und den Rest der Beute liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

An der Zweckeler Straße brachen Unbekannte in eine Wohnung im vierten Oberschoss ein. Der Einbruch passierte am Dienstag zur Tageszeit. Nach ersten Angaben nahmen die Täter Schmuck mit. Hinweise liegen nicht vor.

Marl

Am Montag oder Dienstag entwendeten Unbekannte aus einer Gartenhütte an der Hebbelstraße ein Pedelec und eine Musikanlage. Die Hütte steht im Garten eines Reihenhauses. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am frühen Mittwochmorgen, zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr, brachen Unbekannte in das erste Obergeschoss einer Schule an der Straße Wasserbank ein. Über diesen Weg gelangten sie in den Verwaltungstrakt. Hier warfen sie mit einem Feuerlöscher eine Glastür ein. Die Täter nahmen eine größe Menge neuer und verpackter Laptops mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

