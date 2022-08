POL-RE: Castrop-Rauxel: Junger Autofahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (gegen 01:00 Uhr) forderte ein unbekannter maskierter Täter Bargeld von der Angestellten in einer Spielhalle an der Dortmunder Straße. Dabei drohte er mit einem Messer. Die Angestellte legte das Geld in eine vom Täter mitgeführte rote Tasche. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt. Personenbeschreibung: männlich, ca ...

mehr