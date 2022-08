Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Überfall auf Spielhalle

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (gegen 01:00 Uhr) forderte ein unbekannter maskierter Täter Bargeld von der Angestellten in einer Spielhalle an der Dortmunder Straße. Dabei drohte er mit einem Messer.

Die Angestellte legte das Geld in eine vom Täter mitgeführte rote Tasche. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, ca 1,70 m groß, ca. 35 Jahre alt, normale bis schlanke Statur, trug eine schwarze Sturmmaske, schwarze Jeanshose, schwarze dicke Jacke, sprach mit einer tiefen dunklen aggressiven Stimme

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

