POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Schule

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich des Bahnhofsvorplatzes eine Auseinandersetzung mitbekommen haben und Hinweise geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 16-jähriger aus Oer-Erkenschwick gegen 15 Uhr mit einer Gruppe Jugendlicher/junger Männer in Streit geraten, die dann auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben sollen. Die Auseinandersetzung soll sich in ...

