Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich des Bahnhofsvorplatzes eine Auseinandersetzung mitbekommen haben und Hinweise geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 16-jähriger aus Oer-Erkenschwick gegen 15 Uhr mit einer Gruppe Jugendlicher/junger Männer in Streit geraten, die dann auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben sollen. Die Auseinandersetzung soll sich in Richtung Springstraße verlagert haben. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Zwei Personen aus der Gruppe konnten von der Polizei festgestellt werden, der Rest war geflüchtet. Noch ist unklar, welche Rolle die beiden 18-Jährigen bei der Körperverletzung gespielt haben. Es gibt auch Hinweise auf weitere Beteiligte. Einer wurde als 15 bis 16 Jahre alt und ca. 1,70m groß beschrieben. Auffällig war sein pinkes Sport-Shirt, außerdem trug er eine blaue Kappe. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Vorfall selbst machen können. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell