POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht jugendlichen E-Scooter-Fahrer nach Unfall

Recklinghausen (ots)

In der Nähe des Kreisverkehrs Dortmunder Straße/Ostcharweg ist am Dienstagabend ein Radfahrer gestürzt, nachdem er von einem E-Scooter-Fahrer geschnitten wurde. Der 52-jährige Radfahrer aus Recklinghausen war gegen 20.30 Uhr stadteinwärts unterwegs - als er plötzlich von einem Jugendlichen auf einem E-Scooter überholt und geschnitten wurde. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer, der offenbar in Begleitung von drei weiteren E-Scooter-Fahrern war, hielt zwar kurz an, fuhr dann aber weiter in Richtung Ostcharweg. Der Fahrer auf dem E-Scooter wird wie folgt beschrieben: 15 bis 18 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75m groß, kräftigere bis dickere Statur, dunkle kurze Haare, schwarze Hose, weißes T-Shirt. Auch seine "Begleiter" waren in einem ähnlichen Alter. Die Polizei sucht in erster Linie nach dem unbekannten E-Scooter-Fahrer und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden unter Tel. 0800/2361 111.

