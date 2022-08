Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannter entblößt sich in der Öffentlichkeit

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:15 Uhr, bemerkte eine 65-jährige Marlerin einen unbekannten Mann, der am Eduard-Weitsch-Weg auf einer Sitzgelegenheit saß, mehrmals seine Hose runterzog und sich an seine Genitalien fasste. Sie sprach den Mann an - der lief daraufhin in Richtung Jobcenter weg.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, kurze dunkle lockige Haare, schwarzes T-Shirt, hellblaue kurze Hose

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell