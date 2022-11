Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gestohlene Pferdetransporter

Werl (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin fielen bereits am 28. Oktober zwei Pferdetransporter auf, die unbewegt auf einem Parkplatz an der Hammer Landstraße abgestellt waren. Da nach Auskunft der reitsportinteressierten Zeugin derzeit keine Turniere in der Umgebung anstehen, kamen ihr die versteckt geparkten Fahrzeuge verdächtig vor. Zu Recht, wie weitere Ermittlungen ergaben. Sowohl der Fiat Ducato als auch der Peugeot Boxer wurden durch bisher unbekannte Täter aus einem Autohaus im Kreis Steinfurt entwendet. Außerdem wurden falsche Kennzeichen an den Transportern angebracht. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Zeugin darf sich über einen Finderlohn, der durch das geschädigte Autohaus ausgelobt wurde, freuen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000.(dk)

