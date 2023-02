Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Laufen für den guten Zweck - help-stairs-run im Sauerlandpark

Menden (ots)

"Sich sportlich betätigen und dabei etwas Gutes tun", das ist das Motto des Mendener Feuerwehrmannes Axel Stüken, der zusammen mit seinem Organisationspartner Dieter Knoblich und dem Sauerlandpark den "help-stairs-run" ins Leben gerufen hat. Der Charity-Lauf, welcher am 12. März zwischen 10 und 13 Uhr im Sauerlandpark Hemer stattfindet, hat es sportlich in sich: Eine Runde hat eine Länge von 620 Metern dabei müssen 178 Stufen bewältigt werden. Ziel eines jeden Starters ist es, so viele Runden wie möglich zu laufen.

Jeder Starter benötigt mindestens einen Sponsor, der je gelaufener Runde einen selbst festgelegten Betrag spendet. Die so erlaufenen Spenden sollen zu etwa gleichen Teilen dem Verein Flaschenkinder Iserlohn e.V. und der nordostukrainischen Stadt Romny zugutekommen.

Axel Stüken, der bereits bei einem ähnlichen Laufevent auf Helgoland 11.000,-EUR Spenden für die Ukraine erlaufen hat, hat sich vorgenommen zwischen 35 und 40 Runden zu laufen. "Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, der für den guten Zweck an den Start geht", berichtet der sportbegeisterte Feuerwehrmann. "Mehr als 50 Läufer haben sich bereits angemeldet, wir können 100 Startplätze zur Verfügung stellen.", so Stüken weiter.

Teilnehmen kann fast jeder, Startvoraussetzungen gibt es nur wenige und anmelden kann man sich ganz bequem unter www.help-stairs-run.de

Der Erlös aus den Startgebühren sowie dem Verkauf von Speisen und Getränken am Veranstaltungstag wird der Familie aus Ihmert zugute kommen, die im Januar bei einem verheerenden Brand ihre Wohnung verlor.

