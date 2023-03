Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Kraftstoff gestohlen

Krummhörn - Diebstahl aus Verkaufsstand

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Kraftstoff gestohlen

Auf einer Baustelle in Hinrichsfehn haben Unbekannte Kraftstoff gestohlen. In der Ilexstraße wurden aus verschiedenen Baumaschinen mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet. Die Tatzeit ist von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich unter der Telefonnummer 04944 914050.

Krummhörn - Diebstahl aus Verkaufsstand

Zu einem Diebstahl kam es am Wochenende im Neuen Grodenweg in Manslagt. Unbekannte brachen in einem Eierverkaufsstand an der Ecke Neu-Eutumer Straße die Geldkassette auf und entwendeten die Einnahmen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Pewsum unter der Telefonnummer 04923 805710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell