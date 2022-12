PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Vandalismus an Pkw +++ Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt +++ Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hoher Schaden bei Einbruch in Einfamilienhaus, Königstein, Schulstraße, zwischen Donnerstag, den 01.12.2022, 07:45 Uhr und Freitag, den 02.12.2022, 00:50 Uhr

(kl)Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Freitagfrüh brachen unbekannte Täter in Königstein in ein Einfamilienhaus ein und machten Beute von mehreren zehntausend Euro. Zwischen Donnerstag, 07:45 Uhr und Freitag, 00:50 Uhr gelangten die Einbrecher in der Schulstraße auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten in das Innere des Wohnhauses. Bei der anschließenden Absuche erbeuteten die Diebe Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Durch das Hebeln an der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

2. Unbekannten zerstechen alle Reifen,

Steinbach, Hessenring, zwischen Mittwoch, den 30.11.2022, 18:00 Uhr und Donnerstag, den 01.12.2022, 06:50 Uhr

(kl)In Steinbach wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein Pkw derart beschädigt, dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden ist. Im Hessenring zerstachen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 06:50 Uhr an dem ordnungsgemäß abgestellten Renault Kangoo alle vier Reifen. Weiterhin beschmierten sie den kompletten Wagen mit schwarzer Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizeistation Oberursel ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06171/ 6240-0 entgegen.

3. Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt,

Neu-Anspach OT Westerfeld, Am Bächweg, Donnerstag, den 01.12.2022, 18:00 Uhr

(kl) Am Donnerstagabend stürzte in der Feldgemarkung bei Westerfeld ein alkoholisierter Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Ein 19-jähriger Mann aus Usingen befuhr am Donnerstag, 18:00 Uhr, mit seinem Fahrrad einen Feldweg in Richtung der Straße "Am Bächweg". Da der Velo-Fahrer zuvor ordentlich Alkohol konsumiert hatte, konnte er sein unmotorisiertes Zweirad nicht mehr kontrolliert führen und stürzte. Bei dem Sturz erlitt er eine leichte Verletzung am Kopf. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizeistation Usingen fiel der Streife der Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,9 Promille positiv. Der Fahrradfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wurde zudem eingeleitet. Der junge Mann ist nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen worden.

4. Aktueller Blitzerreport des Hochtaunuskreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 275, Abfahrt Südumgehung Usingen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

