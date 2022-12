PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrügereien +++ zwei brutale Raube +++ Mehrere Einbrüche in Häuser +++ berauscht Auto gefahren +++ Reifen zerstochen +++ alkoholisiert Unfall verursacht +++ Unfall mit einer Verletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrüger gehen leer aus,

Oberursel und Bad Homburg, seit Montag, den 28.11.2022

(kl)Betrüger versuchten seit Montag erneut im Hochtaunuskreis durch Vortäuschen falscher Tatsachen, ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. In Oberursel wurde eine 72-jährige Seniorin im Zeitraum von Montag bis Dienstag von ihrer angeblichen Tochter angeschrieben. Sie gab an, dass sie ihr Handy und somit auch ihre bekannte Rufnummer verloren habe. Des Weiteren sei sie aufgrund diesen Umstandes in finanzielle Not geraten und benötige monetäre Unterstützung. Die Frau aus Oberursel schenkte dem Glauben und wollte die Summe in Höhe von 4.700 Euro auf der Bank an ein ausländisches Konto überweisen. Nur der Weitsicht eines Bankangestellten hat es die Frau zu verdanken, dass die Überweisung gestoppt wurde. Dem Mitarbeiter kam der Vorgang suspekt vorkam. In Bad Homburg bekam am Montagnachmittag eine 78-jährige Seniorin einen unschönen Anruf einer unbekannten Person. Diese teilte der Frau aus Bad Homburg mit, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall eine andere Person getötet habe. Die bevorstehende Haft könne mit der Zahlung einer Kaution von 35.000 Euro verhindert werden. Auch hier glaubte die Seniorin den geschilderten Sachverhalt zunächst und wollte von ihrer Bank die geforderte Summe abheben. Erneut wurde ein Mitarbeiter der Bank misstrauisch und klärte die Kundin über die Betrugsmasche auf. Die Polizei rät in diesen Fällen, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder an unbekannte Personen Geld zu übergeben. Sollten sich angebliche Familienangehörige in einer misslichen Lage befinden und daher um Geld bitten, klären Sie dies innerhalb der Familie ab oder bestehen Sie auf eine persönliche Übergabe des Geldes an eine bekannte Person. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die betrügerischen Maschen, um diese zu sensibilisieren.

2. Dreister Räuber erbeutet Handtasche,

Bad Homburg, Friedrichsdorfer Straße, Mittwoch, den 30.11.2022, 13:00 Uhr

(kl)Ein dreister Räuber erbeutete am späten Mittwochmittag in Bad Homburg gewaltsam die Handtasche einer Seniorin. In der Friedrichsdorfer Straße verfolgte am Mittwoch, 13:00 Uhr der bislang unbekannte, männliche Täter zu Fuß die 79-jährige Frau und riss ihr kurz nach der Bahnunterführung die am Körper getragene Sporttasche weg. Durch das starke Reißen stürzte die Seniorin und zog sich eine leichte Verletzung am Knie zu. Der Räuber floh in Richtung der Straße "Alt Gonzenheim". Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 - 25 Jahre alt, kurze blonde Haare oder Glatze, 180cm groß, schlank, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose und blaue Medizinmaske. Der Räuber erbeutete neben der Sporttasche einen Briefumschlag mit Bargeld.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

3. Gemeinschaftlicher Raub,

Bad Homburg, Saalburgstraße, Dienstag, den 29.11.2022, 20:30 Uhr

(kl) Am Dienstagabend wurde in Bad Homburg ein 35-jähriger Mann von zwei bislang unbekannten Männern ausgeraubt und verletzt. Der 35-jährige Bad Homburger beabsichtigte im Internet Kopfhörer an den späteren Täter zu verkaufen. Man hatte sich für 20:30 Uhr in der Saalburgstraße verabredet. Während der Verkaufsabwicklung entschied das spätere Opfer, die Kopfhörer nun doch nicht zu verkaufen. Der Käufer wollte sie aber unbedingt erwerben und schlug den 35-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht um in den Besitz der Kopfhörer zu kommen. Aufgrund der massiven Schläge ging der Bad Homburger zu Boden. Nun erschien ein weiterer Täter und hebelte die Finger des Opfers auf und gelangte so an die Apple Airpods. Bei dem Hebeln wurde der Verkäufer an den Fingern verletzt. Der zweite unbekannte Räuber floh im Anschluss der Wegnahme vom Tatort. Der Ankäufer indessen trat weiterhin mit dem beschuhten Fuß mehrmals auf das am Boden liegende Opfer ein und entfernte sich später ebenfalls. Durch die Schläge und Tritte wurde der Verkäufer an der Schulter verletzt. Das verletzte Opfer konnte sich noch daran erinnern, dass kurz nachdem die beiden den Tatort verlassen hatten, ein Auto schnell wegfuhr. Raubgut sind die oben aufgeführten Kopfhörer. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1 (Ankäufer): männlich, circa 176 cm groß, circa 30 Jahre alt, vermutlich Südosteuropäer, gebräunte Haut, hellbraune, lockige, kurze Haare, grüne Augen, graue Joggingshose, weißes T-Shirt, graue Strickjacke lange, spitze Nase Täter 2: männlich, vermutlich Südosteuropäer, gebräunte Haut, zwischen 20 und 30 Jahre alt, trug eine weiße Kappe, weiße Sportschuhe, weiße Hose, graues Oberteil

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

4. Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser, Bad Homburg, Stettiner Straße, zwischen Freitag, den 25.11.2022, 12:00 Uhr und Mittwoch, den 30.11.2022, 13:15 Uhr,

Neu-Anspach, Altkönigstraße,

zw. Donnerstag, den 24.11.2022, 13:00 Uhr und Mittwoch, den 29.11.2022, 19:30 Uhr,

Usingen, Blücherstraße,

Mittwoch, den 30.11.2022, zw. 08:15 Uhr und 19:10 Uhr,

Steinbach, Im Wingertsgrund,

zwischen Sonntag, den 27.11.2022, 10:00 Uhr und Mittwoch, den 30.11.2022, 20:00 Uhr

(kl) In der vergangenen Woche brachen im Hochtaunuskreis wieder unbekannte Täter in mehrere Wohnhäuser ein machten Beute von mehreren tausend Euro. Bereits zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Mittwoch, 13:15 Uhr gelangten in Bad Homburg in der Stettiner Straße die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort wurde die Abdeckung eines Lichtschachtes zum Keller aus der Verankerung gebrochen und das dahinter befindliche Fenster aufgehebelt. Bei der anschließenden Absuche der Räumlichkeiten wurden die Ganoven auf ein Wertgelass aufmerksam. Dieses wurde gewaltsam geöffnet und die darin befindliche Münzsammlung entwendet. Im Übrigen fanden die unbekannten Diebe noch zwei wertvolle Uhren und nahmen diese mit. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Sachschaden, welcher beim gewaltsamen Eindringen in das Haus und Öffnen des Tresors entstand, wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Weniger Erfolg hatten Diebe im Zeitraum von Donnerstag, den 24.11.2022, 13:00 Uhr bis Mittwoch, den 30.11.2022, 19:30 Uhr, als sie in Neu-Anspach in der Blücherstraße auf unbekannte Art und Weise auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gelangten. Sie versuchten mittels Hebelwerkzeug zwei Fenster aufzuhebeln. Diese hielten allerdings den rabiaten Versuchen stand. Die Einbrecher verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. In Usingen in der Blücherstraße gelangten die Einbrecher am Mittwoch, im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 19:10 Uhr auf nicht bekannte Art und Weise auf das umfriedete Grundstück eines Einfamilienhauses. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt wurde, entwendeten die Diebe aus dem Inneren des Anwesens diversen Schmuck, sowie ein Mobiltelefon im Gesamtwert von 1.500 Euro. Durch das Hebeln an der Terrassentür entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. In der Zeit von Sonntag, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 20:00 Uhr versuchten Einbrecher in ein Reihenhaus in Steinbach, Im Wingertsgrund zu gelangen. Sie hebelten eine Balkontür auf, gelangten so in das Anwesen und durchsuchten sämtliche Zimmer. Zum Glück wurde nichts entwendet. Durch das Hebeln an der Balkontür entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

5. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren,

Bad Homburg, Kiseseleffstraße, Donnerstag, den 01.12.2022, 01:15 Uhr

(kl) In Bad Homburg wurde in den frühen Morgenstunden ein Suzukifahrer (Pkw) kontrolliert, bei dem der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Am Donnerstag um 01:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Bad Homburg in der Kisseleffstraße einen 32-Jährigen aus Ingelheim. Während der Kontrolle und den dazugehörigen Fahrtauglichkeitstest konnten leichte Beeinträchtigungen festgestellt werden, welche den Verdacht begründeten, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Substanzen gefahren sein könnte. Eine durchgeführte Blutentnahme wird Klarheit darüber bringen, ob der Verdacht bestätigt wird. Im Übrigen wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

6. Reifen zerstochen, hoher Sachschaden, Bad Homburg, Fasanenstraße, zwischen Montag, den 28.11.2022 und Dienstag, den 29.11.2022

(kl)Im Zeitraum von Montag bis Dienstag, wurde in Bad Homburg ein Volkswagen derart beschädigt, dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Unbekannte Täter zerschnitten oder zerstachen mutwillig alle vier Reifen des ordnungsgemäß abgestellten VW Golf in der Fasanenstraße. Des Weiteren wurde auf die Windschutzscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingewirkt, sodass diese nun ebenfalls einen Sachschaden aufweist. Durch diese vorsätzliche Sachbeschädigung ist ein Gesamtsachschaden von 3.500 Euro entstanden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

7. Betrunken Unfall verursacht,

Gemarkung Wehrheim, Kreisstraße 726, Mittwoch, den 30.11.2022, 18:05 Uhr

(kl)Am Mittwochabend verursachte ein 77-jähriger Renault-Fahrer auf der K 726 von Pfaffenwiesbach kommend einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Um 18:05 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit seinem Renault die K 726 von Pfaffenwiesbach kommend in Richtung der B 275. Hinter ihm befand sich ein 27-jähriger Opel-Fahrer aus Wehrheim. An der Einmündung zur Bundesstraße mussten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Bei dem Versuch weiterzufahren rollte der Renault die ansteigende Straße ein Stück zurück gegen den dahinter wartenden Opel Astra des 24-Jährigen. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von circa 2.000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch Beamte der Polizeistation Usingen aufgenommen. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Seniors fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,04 Promille positiv. Dies hatte zur Folge, dass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt wurde. Der Usinger durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gehen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

8. Unfall mit leichtverletzten Beteiligten, Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Mittwoch, den 30.11.2022, 11:50 Uhr

(kl)In Oberursel verursachte am Mittwochmittag ein 26-jähriger Rumäne mit seinem Citroen Kastenwagen einen Auffahrunfall, bei dem die 38-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde. Am Mittwoch, gegen 11:50 Uhr, befuhren die beiden Unfallbeteiligten die Oberhöchstadter Straße in Richtung Kronberg. Die 38-jährige Audi-Fahrerin musste vor einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten. Der 26-jährige Citroen-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Frankfurterin leichte Rückenschmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand aufgrund des Unfalls ein Gesamtschaden von circa 5.500 Euro. Da der Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung eine Sicherheitsleistung erhoben. Nach Zahlung wurde er entlassen.

