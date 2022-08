Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Zeugen gesucht - Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.08.) wurden der Polizei mehrere zerkratzte PKW gemeldet, die im Lübecker Stadtteil St. Jürgen geparkt waren. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zur Aufklärung des Tatgeschehens werden Zeugen gesucht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind mindestens sechs PKW unterschiedlichster Hersteller mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt worden. Fünf Fahrzeuge wiesen Lackkratzer im Bereich der Motorhaube auf und waren am rechten Fahrbahnrand der Geniner Straße, zwischen der Einmündung Theodor-Heuss-Straße und dem Berliner Platz, abgestellt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Hotels in der Kronsforder Allee. Bislang Unbekannte zerkratzten neben der Motorhaube auch die Seiten des Kfz.

Die Schadenshöhe beläuft sich zum jetzigen Zeitpunkt auf rund 3.000 Euro.

Die Beamten der Polizei Hüxtertor haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und suchen Zeugen, die in der Zeit zwischen Montagabend (01.08.) und Dienstagnachmittag verdächtige Beobachtungen in der Geniner Straße, aber auch in der Kronsforder Allee gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-92993920 oder per E-Mail an Luebeck.Pst-Hx@polizei.landsh.de erbeten.

