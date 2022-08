Polizeidirektion Lübeck

Zeugen und Radfahrer nach Unfall gesucht

Bereits am Donnerstag (21.07.2022) kam es an einem Supermarkt in der Freischützstraße in Eutin zu einem Zusammenstoß einer Radfahrerin mit einem anderen Radfahrer. Die Dame verletzte sich dabei nicht unerheblich. Während sie unter ihrem Fahrrad liegen blieb, entfernte sich der andere Radfahrer unerkannt. Die Polizei sucht nun nach diesem Radfahrer und weiteren Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr befuhr die 60-jährige Eutinerin mit ihrem Fahrrad von der Bahnunterführung kommend die Freischützstraße in Richtung des Supermarktes. Auf Höhe des rechts liegenden Bankgebäudes fuhr sie nach links auf den rückwärtigen Parkplatz des Supermarktes und sodann in den Bischof-Wilhem-Kieckbusch-Gang. Der dortige Gehweg ist für Radfahrer frei gegeben. An der Ecke stieß sie mit einem bislang unbekannten Radfahrer zusammen, stürzte daraufhin und blieb verletzt unter ihrem Fahrrad liegen.

Passanten hatten der Dame aufgeholfen und sich um sie gekümmert. Sie selbst begab sich unter Schmerzen in ärztliche Behandlung. Der beteiligte Radfahrer hingegen entfernte sich vom Unfallort, ohne sich nach der Frau zu vergewissern oder seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung. Der Radfahrer, aber auch weitere Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen oder Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eutin unter der Rufnummer 04521 - 8010 oder per Email an eutin.pr@polizei.landsh.de zu melden.

