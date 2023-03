POL-AUR: Aurich - Radfahrerin schwer verletzt

Großheide (ots) - Verkehrsgeschehen Großheide - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall Wie bereits berichtet, kam es auf dem Schulweg in Großheide am Samstag, 11.03.2023, zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 19-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Der 19-Jährige verstarb am Sonntag in einem Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Nancy Rose Telefon: ...

