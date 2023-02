POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person (Meldung vom 12.12.2022)

Herzogenrath (ots) - Ein 22-Jähriger ist am vergangenen Montag (06.02.23) gegen 16.30 Uhr in einem Parkhaus in der Albert-Steiner-Straße von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Nachdem sie das Opfer zunächst in ein Gespräch verwickelt hatten, zückte einer der beiden Männer eine Schusswaffe und forderte das Opfer auf, sein Bargeld zu übergeben. Mit der Beute flüchteten die Männer anschließend aus dem Parkhaus. Der 22-Jährige wurde nicht verletzt. Die Täter ...

