Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand

Stockach (ots)

Am Sonntagabend ist in der Zoznegger Straße ein Auto in Brand geraten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es während der Fahrt zu einer starken Rauchentwicklung im Motorraum eines Audi A3. Der 65-jährige Fahrer konnte den Wagen noch auf dem Gehweg abstellen, ehe das Auto anfing zu brennen. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der Audi bereits in Vollbrand, den die Wehrmänner jedoch zeitnah löschen konnten. Es entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

