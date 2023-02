Polizei Aachen

POL-AC: Erneut Zeugen nach Handyraub in Aachen gesucht

Aachen (ots)

Erneut haben zwei unbekannte Täter ein hochwertiges Handy geraubt, das ein Aachener auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten hatte.

Am Montagabend (06.02.2023) verabredete sich ein 58-Jähriger um 20:50 Uhr vor dem Haus in der Kullenhofstraße 56 mit dem potenziellen Käufer. Zwei schlanke Personen, männlich, dunkel gekleidet und mit Sturmhauben über dem Kopf griffen ihn plötzlich von hinten an. Sie entrissen ihm den mitgeführten Rucksack, in dem sich unter anderem das Handy befand und flüchteten in Richtung Vaalser Straße. Das Opfer ist durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt worden.

Die Kripo ermittelt nun wegen Raubes und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den Tätern machen können, sich unter 0241 9577 31501 oder unter 0241 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell