POL-AC: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erkelenz/Aachen (ots) - Am vergangenen Freitag (03.02.2023) haben Mitarbeiter eines Pflegedienstes die Leiche eines 83-jährigen Mannes in einer Wohnung in der Straße Am Schneller in Erkelenz entdeckt. Erste Ermittlungen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Das Polizeipräsidium Aachen hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. (am) Rückfragen bitte an: Polizei Aachen ...

