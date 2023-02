POL-AC: Geldautomat gesprengt - Täter flüchtig

Monschau - Dreistegen - B258 (ots) - Am Sonntag, den 05.02.2023 gegen 14:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Monschau - Dreistegen. Ein 36jähriger Pkw-Führer aus Simmerath befuhr die B258 aus Richtung Kalterherberg in Richtung Monschau, als er in Höhe Dreistegen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug ...

