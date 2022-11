FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg durch angebranntes Essen

Gevelsberg (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 09:45 Uhr wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in einer Kindertagesstätte in der Burbeckerstraße gerufen. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich alle Kinder und Betreuer aus dem Gebäude retten können. Die Feuerwehr leitete umgehend eine Brandbekämpfung mit einem C-Rohr ein. Vor Ort handelte es sich um einen entwickelten Brand in ...

