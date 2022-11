FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1

Feuerwehr Gevelsberg

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1

Gevelsberg

Montagmittag um 11:53Uhr wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem Unfall mit eingeklemmter Person und mehrerer Verletzte auf die Autobahn in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Hierzu sind die hauptamtlichen Kräfte, die Löschzüge 2 und 3, der Einsatzführungsdienst sowie mehrere Rettungswagen ausgerückt. Auf der Anfahrt wurde durch die Leitstelle noch hinzugefügt, dass es sich dabei um LKW handeln sollte. Dies bestätigte sich bei Eintreffen der Feuerwehr. Der zunächst eingeklemmte LKW-Fahrer konnte sich selbst aus der zerstörten Fahrerkabine befreien. Insgesamt waren an dem Unfall 4 LKW beteiligt. Alle am Unfall beteiligten Insassen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und entsprechend behandelt. 3 LKW-Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurden der Brandschutz sichergestellt und diverse Unterstützungstätigkeiten für die Polizei durchgeführt. Der Löschzug 3 konnte die Einsatzstelle verlassen und anschließend übernahm dieser den Grundschutz für das Stadtgebiet Gevelsberg. Im weiteren Verlauf wurde noch die Drohnengruppe der Feuerwehr Gevelsberg auf die Autobahn nachalarmiert, um die Polizei bei der Unfallaufnahme zu unterstützen. Die Autobahn war für die gesamte Dauer voll gesperrt. Während des Einsatzes wurde Gerätewagen Umweltschutz noch zu einer Ölspur in der Feverstr./Haßlinghauser Str. alarmiert. Alle Kräfte waren gegen 14:45Uhr wieder Einsatzbereit an den Standorten.

